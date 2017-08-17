Eşi tarafından darp edilen Iraklı genç kadın denize atladı

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Raghda Saad S. (30) adındaki genç kadın iddiaya göre, kocası tarafından darp edildi. Evde defalarca şiddet gördüğünü ileri süren genç kadın soluğu Samsun sahilinde aldı. Sevgi Gölü civarına gelen Iraklı Raghda Saad S., denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan genç kadın, ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Iraklı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahin Binici

