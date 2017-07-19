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Eşi ve çocukları sığınma evine yerleşen adam minareye çıkıp intihar girişiminde bulundu

Şanlıurfa'da sığınma evindeki eşi ve çocuklarının eve dönmesini isteyen inşaat işçisi, caminin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Atlama tehdidinde bulunan şahsı şiddet uyguladığı gerekçesiyle sığınma evine yerleşen eşi ve çocukları ikna etti.

Eşi ve çocukları sığınma evine yerleşen adam minareye çıkıp intihar girişiminde bulundu

19 Temmuz 2017 09:17

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Kadın Sığınma Evi karşısında yaşandı. İddiaya göre, Hasan Ş. boşandığı eşi Halime E.’ye şiddet uyguladı. Maruz kaldığı şiddete daha fazla dayanamayan kadın, 5 çocuğunu da alarak Kadın Sığınma Evine yerleşti. Eşinin evden ayrıldığını haber alan inşaat işçisi, eve dönmeye ikna edemeyince sığınma evinin karşısındaki bir caminin minaresine çıktı. Sığınma evindeki görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, adamı ikna edemeyince şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine sığınan eşi devreye girdi. Halime E. ve çocukları, minarenin üstündeki Hasan Ş.’yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Kadın, eşinin inmesi karşılığında eve dönme sözü verirken çocukları ise babalarına seslenerek onu sevdiklerini ve atlamamasını söyledi. Uzun süren çabaların ardından ikna olan Hasan Ş., minareden aşağı indi. Araca bindirilen şahıs, polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya

Etiketler: intihar, kadın, şiddet, sığınma evi


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