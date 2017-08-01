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Eşi ve iki çocuğu 21 gündür kayıp

Samsun'da 12 yıllık evli olan Cemalettin Çelebi, 21 gündür eşi ve iki çocuğunun kayıp olduğunu söyledi.

Eşi ve iki çocuğu 21 gündür kayıp

01 Ağustos 2017 09:10
Eşi ve iki çocuğu 21 gündür kayıp - Tıkla İzle

İlkadım ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Cemalettin Çelebi (40), 10 Temmuz’dan bu yana eşi ve çocuklarına ulaşamıyor. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası olan Cemalettin Çelebi, ailesini Samsun'da bırakarak memleketi Ordu'ya aile ziyaretine gitti. Birkaç gün sonra Samsun'a dönen Çelebi, evde kimsenin olmadığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Çaresizce ailesini arayan ve polise başvuran Çelebi, 10 gün sonra sesli mesajla oğlunun, “Baba biz iyiyiz, bizi merak etme” mesajını aldı. O günden sonra ailesinden hiç haber alamayan Çelebi, ailesinin izini sürüyor. Ailesinin İstanbul'da olabileceğinden şüphelenen Çelebi, yetkililerden ve vatandaşlardan yardım bekliyor. Cemalettin Çelebi, eşi Selma Çelebi (28), çocukları İsmail (9) ve Burcu (6) Çelebi'yi görenlerin kendisine haber vermesini istiyor.

"Hayatlarından endişe duyuyorum"

Ailesinden 21 gündür haber alamadığını söyleyen Cemalettin Çelebi, "Eşimle aramda bir sıkıntı yoktu. Her evde olan tartışmalar eşimle aramda olmuştu ama onun dışında büyük bir sıkıntımız yoktu. Eşim bana 'Sen köye git, fındıkları yap, bu sene borcumuzu ödeyelim, rahat edelim' dedi. Köye gittikten 2-3 gün sonra telefon ettim ve çocuklarımdan haber alamayınca tekrar Samsun'a geldim. Samsun'a döndüğümde eşim ve çocuğum evimde yoktu. Polise ve adliyeye başvurdum ve kendi çapımda bir araştırma yaptım. Samsun'dan İstanbul'a beyaz bir minibüsle gittiklerini öğrendim. Eşimin ve çocuklarımın hayatlarından endişe ediyorum. Eşim kendi gönlüyle gitmiş de olabilir zorla götürülmüş de olabilir. Ölü mü sağ mı olduklarını bilmiyorum. 10 gün sonra oğlumdan sesli mesaj aldım. Sadece 'Baba biz iyiyiz' dedi. ‘Oğlum neredesiniz?’ dedim, telefonu kapattılar o günden beri haber alamıyorum. İstanbul'da olduklarını duydum. Çocuklarımı gören olursa bana haber versin. Her evde olan tartışmalar eşimle aramda olmuştu ama onun dışında tartışmamız olmadı. Çocuklarım beni çok seviyordu. Ben de onları seviyordum. Hiçbir sorunumuz yoktu. Gerekli yerlere başvurdum ama 21 gündür hiç haber alamadım. 21 günde 70 kilodan 58 kiloya düştüm. Parklara gidiyorum başkasının çocuklarına bakarak hasret gideriyorum. Akrabalarımın çocuklarını öpüp kokluyorum. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum" dedi. 

Kenan Akyüz

Etiketler: kayıp, Samsun


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