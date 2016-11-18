Eşi ve iki çocuğu engelli olan babanın tek isteği ailesi için bir ev - Tıkla İzle

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde tek gözlü bir odada 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşam savaşı veren Bülent Çürük, eşi Sevinç Çürük ile birlikte 7 yaşındaki kızı Dilan ve 11 yaşındaki oğlu Davut’un zihinsel engelli olduğunu ve bakımlarını tek başına kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. 5 yaşında Berfin adlı bir kızı daha olan baba Bülent Çürük, iki çocuğu ve eşi için 3 ayda bir 2 bin TL evde bakım ücreti aldığını ve bu yüzden çalışamadığını dile getirdi.

Eşi de zihinsel engelli

Evde bakım ücreti aldığı için çalışmasının yasak olduğunu kaydeden baba Çürük, eşinin de zihinsel ve gözünden engeli olduğunu, bu yüzden çocukların bütün bakımlarını zor da olsa kendisinin üstlendiğini anlattı.

Eşi ve çocuklarının beyin rahatsızlığı sebebiyle raporlu olduklarını kaydeden Bülent Çürük, “Evde bakım ücreti aldığım için çalışamıyorum. Çalışmam yasak. Tek geçim kaynağımız evde bakım ücreti. Başka bir gelirimiz yok. Oturduğumuz bu tek gözlü ev de kira. Buraya 100 TL kira veriyorum. 250-300 lira her ay elektrik parası geliyor. Suyumuz yok, banyomuz yok, tuvaletimiz yok. Devletten, bir destek istiyorum. Hayırseverlerin desteklerini bekliyorum. 3 ayda bir 2 bin lira evde bakım ücreti alıyorum. 5 kişi bu odada yatırıyoruz başka bir odamız da yok zaten. Tek isteğim bir ev başka bir isteğim yok. Annemiz de raporlu olduğu için çocukların bakımı bana çok zor geliyor” dedi.

Zihinsel engelli kızının Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda özel eğitim sınıfında, engelli oğlu Davut’un da Kazım Karabekir Ortaokulu özel eğitim sınıfı ve ardından da rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü kaydeden Çürük, oğlu Davut’un çok sık havale geçirdiğini ve bakacak kimseleri olmadığı için bütün bakımları kendisinin zor da olsa yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Eğer bir işe girip çalışırsa hem evde bakım ücretinin kesileceğini hem de çocuklarına bakacak kimsenin olmadığını kaydeden Çürük, çocuklarını daha sağlıklı bir evde yaşatabilmek için kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

Sadık Cangel

MANİSA