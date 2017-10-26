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Eşi ve oğlunu bıçaklayan emekli öğretmene 30 hapis cezası verildi

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıl aile içerisinde yaşanan kavgada eşi ve oğlunu bıçakla ağır yaralayan emekli öğretmen Kazım Özsoy’a iki defa ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası verildi.

Eşi ve oğlunu bıçaklayan emekli öğretmene 30 hapis cezası verildi

26 Ekim 2017 16:26

2016 yılı Temmuz ayında Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kazım Özsoy, tartıştığı eşi Z.O. ve 13 yaşındaki oğlu O.Ö.'yu cinnet geçirerek bıçakladığı iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Kazım Özsoy'un Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. “Öldürmeye teşebbüs” suçlaması ile yargılanan Özsoy, mahkeme heyeti tarafından 2 defa 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Kazım Özsoy’un kentteki bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı ve emekli olduğu öğrenildi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: 30 yıl hapis, Afyonkarahisar, eşi ve çocuğunu bıçakladı, öğretmen

 

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