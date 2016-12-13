Olay, 24 Ocak 2016 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında merkez Olgunlar Mahallesi Aksu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında meydana gelmişti. Eşi Dilek K.’dan ayrılan Hüseyin Çelik, sabaha karşı geldiği eski kayınbabasının evine balkondan girmiş, kayınbabası Bayram (61) ile baldızı Hacer’i (16) öldürmüş, kayınbiraderi Aziz Kara’yı da yaralayarak kaçmıştı. Zanlı kaçtığı Gaziantep’te Elazığ polisi tarafından eşkal değiştirirken berberde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davasının karar duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Çelik ile ona yardım eden Mehmet Atamaz, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasında, cinayet zanlısı Hüseyin Çelik’in kasten adam öldürme suçundan iki kez, öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da ceza verilmesini, haksız tahrik maddelerinin de uygulanmasını, diğer sanığında yardım etme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Maktul yakınlarının avukatı, savcının haksız tahrik maddesinin uygulanmasına yönelik mütalaasına katılmadıklarını, sanıkların planlayarak kasten öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

2 kişiyi öldüren katil: “Üzgün ve pişmanım”

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti cinayet zanlısı Çelik’e son sözünü sordu. Çelik, “Üzgün ve pişmanım. Baldızım olan Hacer Kara’ya bir kastım yoktu, eşim zannettim. Takdir mahkemenin” dedi.

Cinayet zanlısına yardım ettiği iddia edilen Mehmet Atamaz da, suçlamaları ret ederek hakkında berat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti sanıklardan Çelik’e, eşi zannederek öldürdüğü Hacer Kara için indirim uygulamaksızın müebbet hapis cezası verdiklerini, Bayram Kara’yı öldürmekten 18 yıl, Aziz Kara’yı yaralamaktan 13 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 3 yıl hapis cezası olmak üzere toplam bir kez müebbet ve 34 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.

Cinayet zanlısını otomobille getirdiği belirlenen Mehmet Atamaz’a ise mahkeme tarafından yardım ettiği gerekçesiyle 11 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Halil İbrahim Varlı