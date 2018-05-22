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Eşinden ayrı yaşayan adam 3 çocuğunu rehin aldı

Malatya eşinden ayrı yaşayan bir kişi 3 çoğunu evde rehin aldı.

Eşinden ayrı yaşayan adam 3 çocuğunu rehin aldı

22 Mayıs 2018 04:26

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süredir ayrı yaşadığı eşi Evin T.' nin evde olmadığı sırada eve gelen Fuat T. ( 44) kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi.
İddiaya göre alkolünde etkisiyle kapıyı zorlayarak içeri giren baba, evde bulunan 8, 10 ve 18 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken 112 sağlık ekipleri ile itfaiyede olay yerinde hazır bekletildi.
Polis ekipleri, çocuklarını rehin alan şahsı ikna etmeye çalışırken çevrede de güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında Fuat T. ikna edilerek çocuklarına zarar vermeden etkisiz hale getirildi. Babaları tarafından rehin alınan çocuklar büyük korku yaşarken, Fuat T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu sırada olayı duyarak evin önüne gelen Evin T.'nin yakınları ise Ufuk T.ye tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler: Malatya

 

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