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Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu

İzmir’de eşinden ayrıldıktan sonra başını sokacak bir ev bulamayan 39 yaşındaki Gülcan Çabık, çareyi mahallesindeki boş bir arazide naylon çadır kurmakta buldu. Oğluyla birlikte tüm gereksinimlerini bir kişinin zor sığacağı derme çatma çadırda karşılayan kadın, yardım istedi.

Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu

25 Ocak 2017 10:21
Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu - Tıkla İzle

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Eski İzmir semtinde boş bir araziye bir kişinin zor sığacağı naylon bir çadır kuran 39 yaşındaki Gülcan Çabık ve oğlu U. Çabık’ın çaresizliği yürekleri sızlattı. Bir hafta önce eşinden ayrılan Çabık, 15 yaşındaki oğlu ile başını sokacak bir yer bulamayınca kendi mahallesindeki boş bir araziye komşularının yardımı ile naylon bir çadır kurdu. Bir oğlu cezaevinde olan Gülcan Çabık, yiyecek ihtiyaçlarını komşuların yardımları ve küçük oğlunun hurdadan kazandığı paralarla karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Soğuk nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Gülcan Çabık, yetkililerden yardım istedi.

“Gidecek yerim yoktu”
Bir hafta önce naylon ve tahtalardan çadır kurduklarını, çadırın içerisinde ise sadece soba, kıyafetler, minder ve mutfak eşyaları olduğunu söyleyen Çabık, “Kocamdan ayrıldım. Mecburen bir hafta önce buraya çadır kurdum. Bir oğlum cezaevinde. Daha yanına bile gidemedim. Gidecek yerim yoktu, komşularla naylondan, tahtalardan bu çadırı yaptık. Komşuları soba, yatak verdi ve buraya sığındık. Her şeyi bu çadırda yapıyorum. Geceleri soğuk oluyor. Battaniye ile yatıyoruz ama ısınamıyoruz. Bu çadırda yaşayan bilir. Bir gün kalsanız anlarsınız” dedi.

“Allah bir kapı açar”
Trafik kazası geçirdiği için kol ve bacaklarının rahatsız olduğunu, bu sebeple çalışamadığını dile getiren Çabık, “Hiçbir gelirim yok. Oğlum okula gidemiyor. Hurda toplamaya gittiğinde 5 lira, 10 lira kazanıyor. O parayla ve komşuların yardımı ile karnımızı doyuruyoruz.
Allah bir kapı açar bir gün inşallah. Allah rızası için yardım etsinler” diye konuştu.
 

Ceren Atmaca-Halil Karahan

Etiketler: İzmir


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