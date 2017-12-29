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Eşinden boşandıktan sonra aracını süsletip mangal partisi verdi

Bursa’da eşinden boşanan bir kadın, aracını süsletip, mangal partisi ile kutlama yaptı.

Eşinden boşandıktan sonra aracını süsletip mangal partisi verdi

29 Aralık 2017 14:22

Nilüfer’e bağlı Altınşehir Mahallesi’nde et ve tavuk ürünleri satışı gerçekleştiren Tuğba Doğan (28), 8 yıl önce evlendiği eşine 1.5 yıl önce boşanma davası açtı. Bursa Aile Mahkemesi’nde uzun süre devam eden davaların ardından Doğan, boşandıktan sonra arkadaşlarına mangal partisi sözü verdi. Dün yeniden görülen davanın sonucunda Doğan, eşinden boşandı.

Aracını süsletip, mangal partisi verdi

Bunun üzerine Doğan mutluluğunu dile getirmek için aracını süsletti. Aracın önüne ‘boşandım mutluyum’ yazdırdı. Ayrıca Doğan, aracının arka kısmına da, ‘Herkesin kullandığı şeyler bana cazip gelmiyor. Buna sen de dahilsin. Boşandım mutluyum’ kelimelerini yazdırdı. Daha sonra Doğan, söz verdiği gibi akşam da arkadaşlarıyla mangal yaparak kutlama yaptı.

1.5 yıl önce eşinden boşanmaya karar verdiğini dile getiren Tuğba Doğan, “Zahmetli mahkeme süreci geçti. Boşandıktan sonra böyle bir şey yapmak istiyordum. Allah’a şükür dün boşandım. İlk olarak aracımla boşanmayı kutladım. Akşam da sevdiklerim ve arkadaşlarımla birlikte mangal partisi yaptı. Yazılardan dolayı trafikte çok rahat değildim. Çok fazla araçlarla sıkıntı çektim” dedi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir

Etiketler: boşanma, bursa, mangal partisi

 

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