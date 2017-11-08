Eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için intihara teşebbüs eden şahsı eşi ikna etti - Tıkla İzle

Olay, merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, eşini darp ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan ve sanayide dorse kaynakçısı olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Seyit P., eşinin kendisini terk etmesi üzerine 7 katlı inşaatın beşinci katına çıkarak intihar etmek istedi.

Seyit P.’yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin dakikalar süren ikna çabasına rağmen eşi ve çocukları gelmeden inşaattan inmeyeceğini belirten şahıs, uzun süre direndi. Seyit P., eşini çok sevdiğini ve kendisini affetmesini istediğini söyledi. Polis, Seyit P.’nin eşine ulaşarak olay yerine çağırdı.

Kısa sürede yakınları ile olay yerine gelen Raziye P., eşiyle telefonda görüştükten sonra polis eşliğinde eşinin yanına çıktı. Yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından şahıs, eşi ile birlikte aşağıya inerek hazırda bekletilen ambulansa alındı. Çift kontrol amaçlı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan olay yerinde toplanan vatandaşlardan bazıları cep telefonu ile canlı yayın yaparken, bazılarının ise çekirdek yiyerek olayı izlemesi dikkat çekti.

İbrahim Yetkin

