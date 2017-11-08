Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için intihara teşebbüs eden şahsı eşi ikna etti

Eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için intihara teşebbüs eden şahsı eşi ikna etti

Konya’da eşini darp ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan şahıs, eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle inşaat halindeki binaya çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahsı, polis ve olay yerine gelen eşi ikna ederek aşağıya indirdi.

Eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için intihara teşebbüs eden şahsı eşi ikna etti

08 Kasım 2017 00:24
Eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için intihara teşebbüs eden şahsı eşi ikna etti - Tıkla İzle

Olay, merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, eşini darp ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan ve sanayide dorse kaynakçısı olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Seyit P., eşinin kendisini terk etmesi üzerine 7 katlı inşaatın beşinci katına çıkarak intihar etmek istedi.

Seyit P.’yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin dakikalar süren ikna çabasına rağmen eşi ve çocukları gelmeden inşaattan inmeyeceğini belirten şahıs, uzun süre direndi. Seyit P., eşini çok sevdiğini ve kendisini affetmesini istediğini söyledi. Polis, Seyit P.’nin eşine ulaşarak olay yerine çağırdı.

Kısa sürede yakınları ile olay yerine gelen Raziye P., eşiyle telefonda görüştükten sonra polis eşliğinde eşinin yanına çıktı. Yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından şahıs, eşi ile birlikte aşağıya inerek hazırda bekletilen ambulansa alındı. Çift kontrol amaçlı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. 

Öte yandan olay yerinde toplanan vatandaşlardan bazıları cep telefonu ile canlı yayın yaparken, bazılarının ise çekirdek yiyerek olayı izlemesi dikkat çekti.  

İbrahim Yetkin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç