Eşine ‘hakkınızı helal’ edin diye mesaj attıktan sonra intihar etti

Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi 84194 sokak bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Ferhat Çeliktekin 130 bin TL borcu olduğu için bir süredir bunalımdaydı. Bunalımda olan Ferhat Çeliktekin, evinde yalnız olduğu sırada eşi Hatice Çeliktekin’e “Üstüme olan mal varlıklarını satıp borcumu ödersiniz, hakkınızı helal edin” diye mesaj attı. Daha sonra ailesi Ferhat Çeliktekin’den haber alamadı. Bunun üzerine eşi Hatice Çeliktekin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren polis ekipleri, Ferhat Çeliktekin’in kendini kemer ile doğal gaz borusuna asmış bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çeliktekin’in öldüğü belirlendi. Olayı duyan yakınları Çeliktekin’in evine geldi. Ölüm haberini alan yakınları site içerisinde baygınlık geçirdi.

Bir çocuk babası olan Ferhat Çeliktekin’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye - Erdal Can İçelli