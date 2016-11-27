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Eşine kızdı evi yaktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, iddiaya göre, eşiyle tartışan şahıs, oturduğu evi ateşe verdi.


27 Kasım 2016 16:42

İddiaya göre, Gündoğu Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bir evde oturan S.Ç. isimli şahıs, eşi K.Ç. ile tartıştı. Tartışma sonrası sinirlenen S.Ç., oturduğu iki odalı evini ateşe verdi. Yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekledi. Çıkan yangına ilk mahalle sakinleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yardım da eden gençler yangının büyümemesinde en büyük etken oldu. Yangın ise sonradan gelen askeri itfaiyesi ve Lüleburgaz itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. 

Kaner Akaner
 

Etiketler: ev, yangın


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