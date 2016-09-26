Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuaförde çalışan Bilal K., işe gittikten sonra evine gelen ve eşi H.K.’ye uyuşturucu vererek zorla birlikte olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ferit P.'yi (35) av tüfeği ile vurdu. Bilal K. olay yerinden kaçarken, Ferit P. kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gaziantep polisinin Bilal K.’nin Adana’ya kaçmış olabileceğini bildirmesi üzerine harekete geçen Adana polisi, şüpheliyi eşi H.K. ile birlikte Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki yakınlarının evinde gözaltına aldı. Bilal K.’nin, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan ilk sorgusunda suçlamaları kabul ederek, “Ben işe gittiğimde eşime uyuşturucu vererek zorla birlikte oluyormuş. Ben de öldürdüm” dediği öğrenildi.

Sağlık raporu için Adana Adli Tıp Birimi’ne getirilen Bilal K., cinayeti “Namus meselesi” yüzünden işlediğini söyledi. Bilal ve H.K. çifti, sağlık raporunun ardından Gaziantep polisine teslim edildi.

Eren Bozkurt

ADANA