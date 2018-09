Eşine veda mesajı çekti, ortadan kayboldu

Edinilen bilgilere göre, dün öğleden sonra eşine cep telefonunda “Seni seviyorum, hakkını helal et” yazılı mesajı gönderdikten sonra kendisine bir daha ulaşılamayan 30 yaşındaki A.M. Nevşehir polisini adeta alarma geçirdi. A.M.’nin mesajının ardından polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri ve eğitimli köpekler ile yapılan çalışmalar sonrasında A.M. Kahveci dağında baygın bir şekilde bulundu. Ormanlık alanda aldığı ilaçların etkisiyle yerde yatar ve baygın halde bulunan A.M., 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.M.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin