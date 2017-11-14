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Eşini 2 saat kemerle dövdü

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi "iş bul çalış" diyen 1.5 yıllık eşini kucağında 3 aylık bebeği olmasına rağmen bir odaya kapatıp 2 saat boyunca kemerle dövdü. Kocasının elinden kurtulup polisi arayan genç kadın adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Eşini 2 saat kemerle dövdü

14 Kasım 2017 08:50
Eşini 2 saat kemerle dövdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B.(22), bundan 1.5 yıl önce görücü usulüyle Ömer Bakar (25) isimli bir kişiyle evlendi. İlk başlarda bulduğu işlerde çalışan ve yuvasına da bağlı olan Ömer B. evlendikten 3 ay sonra çalışmamaya ve eşine şiddet uygulamaya başladı. A.B. hamile kaldı ancak şiddet görmeye devam etti. A.B. bir süre sonra eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Bundan 3 ay öncede çiftin bir çocukları dünyaya geldi. Ömer B. çalışmadığı için bebeğin ihtiyaçları giderilmediği için A.B. "İş bul çalış neden çalışmıyorsun" dedi. Buna sinirlenen Ömer B. genç kadına "Sen çalış" diye bağırdı. Genç kadın da "Benim bebeğim var ben nasıl çalışayım eve erkek ekmek getirir" diye karşılık verince Ömer B. sinirlenerek pantolonundaki kemeri çıkartıp genç kadını bir odaya götürüp kapıyı da kilitleyerek dövmeye başladı. Kucağında 3 aylık bebeği olan A.B. bebeğini bir şey olmaması için onu korumaya çalışırken Ömer B. iki saat boyunca eşini kemerle dövdü. 2 saat sonra Ömer B. odadan ayrıldı. Bunun üzerine genç kadın polisi arayarak kocasının kendisine işkence yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis eve gelirken Ömer B. evden kaçtı. Polis, genç kadını ve bebeğini alıp polis merkezine götürdü. Genç kadın polise başından geçen olayları anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadın ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Genç kadın burada gözyaşlarını tutamadı. Polis yaptığı çalışmayla Ömer B'yi gözaltına aldı. Genç kadının eşinden ayrılmak istediğini artık dayanacak gücü kalmadığını söylediği öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, koca dayağı

 

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