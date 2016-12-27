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Eşini 30, kayınvalidesini 17 yerinden bıçaklamıştı, 36 yıl ceza aldı

Manisa'nın Soma ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini ve eşinin annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa K.'nın cezası belli oldu. Soma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Mustafa K., eşi Zehra K. ve kayınvalidesi Hacer Y.’yı öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Eşini 30, kayınvalidesini 17 yerinden bıçaklamıştı, 36 yıl ceza aldı

27 Aralık 2016 14:02

Manisa'nın Soma ilçesinde 19 Ağustos tarihinde kendisinden boşanmak isteyen eşi ve eşinin annesini defalarca bıçaklayan ve ağır yaralanan Mustafa K.'nın Soma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası sonuçlandı. Mahkeme Mustafa K.'ya, eşi Zehra K. ve kayınvalidesi Hacer Y.’yı öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Davayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör basın açıklaması yaparak, "19 Ağustos 2016 günü Soma’da boşanmak istediği eşi Mustafa K. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmeye çalışıldı Zehra K. annesi Hacer Y. ise o an, annelik iç güdüsüyle kızının önüne atlayarak bıçaklandı. Annelik iç güdüsüyle Zehra da bebeğini karyolanın altına saklamamış mıydı? Zehra ve annesi Hacer günlerce yaşam mücadelesi verdi. Zehra ise ilk gözlerini açtığı andan itibaren içinde yaşattığı umuduyla bizlere de umut oldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak bizim de müdahil olduğumuz davada, Mustafa K. bugün karar duruşmasında verilen kararla Zehra K. ve Hacer Y.’yı öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezası alarak toplamda 36 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kadına yönelik şiddet davalarında ceza indirimlerinin uygulanmaması için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak davaların takipçisi olacağız. Zehra gibi yaşama enerjisiyle dolu kadınlar daha çok yaşasın diye, tüm kadınların yaşama hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha tüm kadınları, bütün kadınlar ve çocuklar için mücadele etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği kocasından şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen bir çocuk annesi Zehra K. (18) bir süre önce Turgutalp Mahallesi Konak Sokak’ta yaşayan ailesinin yanına yerleşmiş, karısının tekrar eve dönmesini isteyen Mustafa K. (21), defalarca yaptığı birleşme teklifine ret yanıtını alınca kayınpederinin evini basmıştı. 19 Ağustos sabah saat 09.00 sıralarında kayınpederinin işte olduğu sırada evin penceresinden eve giren Mustafa K., eşi Zehra K.’yı yaklaşık 30 yerinden bıçaklamış, kayınvalidesi Hacer Y.’yı da yaklaşık 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Mustafa K. Soma’nın çıkışında emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: manisa, soma


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