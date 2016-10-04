Edinilen bilgiye göre olay; Şarhöyük mahallesi Kuyuluk sokakta gerçekleşti. Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Sedat Dedeler (33), bilinmeyen bir nedenle eşi Elvan Dedeler (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşini 49 yerinden bıçaklayan Sedat Dedeler, olaydan sonra kaçtı. Olayı fark eden komşular tarafından özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybederken, firari koca Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yakalanan koca, sağlık kontrolü için Yunusemre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elvan Dedeler'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selim Kuşcu