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Eşini 5 yerinden bıçaklayan adama müebbet talebi

Bursa'da, kendisinden ayrılmak isteyen eşini 5 yerinden bıçaklayan 2 çocuk babası Ümit Yıldırım hakkında müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Eşini 5 yerinden bıçaklayan adama müebbet talebi

02 Ocak 2018 14:39

Olay, geçen ekim ayında Osmangazi'nin Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emine Yıldırım (38), 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ümit Yıldırım (42) tarafından takip edildi. Bunun üzerine Emine Yıldırım, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Buna rağmen, boşanmak istediği kocası Ümit Yıldırım, birkaç kez önünü keserek, konuşmak istediğini söyledi.

Olay günü Ümit Yıldırım, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emine Y.'nin işe gittiği yol üzerinde saklandı. Ümit Yıldırım, bir süre bekledikten sonra, Haşim İşcan Caddesi’nde otobüsten inen Emine Yıldırım çalıştığı şirkete yürürken, Ördekli Kültür Merkezi’nin önünde saklandığı yerden çıktı ve karısına, yeniden çocukların hatırına bir araya gelmek istediğini söyledi. Eşinin tavrı karşısında öfkelenen Ümit Yıldırım, Emine Yıldırım’ı 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Eşinin elinden yaralı kurtulan Yıldırım, daha sonra olay yerine gelen 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan zanlı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ümit Yıldırım hakkında “eşini kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ömür boyu hapis cezası talebiye dava açıldı. Yıldırım, önümüzdeki ay Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkacak. 

Derya Evren

Etiketler: bursa

 

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