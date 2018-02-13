Eşini 5 yerinden bıçaklayan koca, 'Seviyorum, pişmanım' dedi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde geçen ekim ayında boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi Emine Yıldırım’ı 5 yerinden bıçaklayan Ümit Yıldırım’ın yargılanmasına başlandı. Hakkında ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Yıldırım hakim karşısına çıktı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Emine Yıldırım’ın katılmadığı duruşmada Ümit Yıldırım ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Olay günü yaşananları anlatan Yıldırım, savunmasında eşini çok sevdiğini, yaşananlardan ötürü büyük pişmanlık duyduğunu belirtti. Yıldırım, “Üzgünüm ve çok pişmanım aramızda geçimsizlik vardı 10 yıllık evliyiz eşim ve çocuklarımı çok seviyorum. Olay günü otobüs durağında bekledim, eşimin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istedim. Bana benimle konuşmak istemediğini söyledi. 17 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz olmasına rağmen bana karşı tavrını anlayamadım. Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı. Ben o anda kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” sözleri ile kendini savundu.

Bıçağı kendini korumak için taşımış

Yıldırım, mahkeme başkanının eşini yaralamada kullandığı bıçağı neden taşıdığını sorması üzerine, sokaklarda yaşadığını ve o bıçağı da kendini karşı korumak için taşıdığını, eşini bıçaklamayı planlamadığını iddia etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ümit Yıldırım, 17 Ekim’de boşanmak üzere olduğu eşi Emine Yıldırım’ı işe giderken kullandığı yol üzerinde beklemiş, eşinin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istemişti. Kendisiyle konuşmayı reddeden eşini 5 yerinden bıçaklayarak kaçan Yıldırım, olaydan sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Derya Evren

