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Eşini bıçaklamak isterken babasını öldürdü

Eskişehir'de eşini hedef alarak bıçaklamak isteyen şahıs, araya giren babasını öldürdü.

Eşini bıçaklamak isterken babasını öldürdü

04 Kasım 2017 21:53
Eşini bıçaklamak isterken babasını öldürdü - Tıkla İzle

İddialara göre, Oruçbey Mahallesi'ndeki ikametlerinde Emrah Ö. (30) ile eşi Meryem Ö. (19) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın iyice büyümesi üzerine araya Emrah Ö.’nün babası Fahri Ö. (53) girdi. Bunun üzerine elindeki bıçağı babasının kalbine saplayan Emrah Ö. olayın ardından kayıplara karıştı. Yaralı olarak Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahri Ö. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 

Etiketler: eskişehir

 

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