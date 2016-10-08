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Eşini boğarak öldürdü, ağlayarak adliyeye çıktı

Mersin'de tartıştığı eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen temizlik işçisi, göz yaşları içerisinde, "Nefsime ve Şeytana uydum, pişmanım" dedi.

Eşini boğarak öldürdü, ağlayarak adliyeye çıktı

08 Ekim 2016 16:06

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Toroslar Caddesi üzerindeki Akbelen konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, Akdeniz Belediyesi'nde taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Serkan T. (41), aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 1 çocuk annesi eşi Figen T. (36) ile işten döndükten sonra tartışmaya başladı. 7 yaşındaki kız çocuklarının önünde yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Serkan T., eşini, boğazını sıkarak öldürdü. Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden ve eşiyle bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu söyleyen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında göz yaşlarına boğulan Serkan T., gazetecilerin 'Neden yaptın' şeklindeki sorusuna, "Çok pişmanım. Nefsime ve Şeytana uydum. Başından bu yana eşimle sürekli tartışıyorduk" dedi.
 

Hüseyin Kar
 


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