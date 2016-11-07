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Eşini döven ve hakaret eden adam gözaltına alındı

Kayseri'de eşini döven ve hakaret eden bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


07 Kasım 2016 16:14

Edinilen bilgiye göre 13 Ekim tarihinde Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde İ.A.'nın eşi Z.A.'nın şiddetine maruz kaldığı ve darp edildiği öğrenildi. Eşi tarafından darp edilen İ.A. Bünyan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

27 Ekim tarihinde ise Z.A.'nın eşine küfür ettiği ve öldürmekle tehdit ettiğinin ihbar edilmesi sonrasında, Z.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı, Bünyan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. 

Etiketler: eşini dövme, hakaret, Kayseri


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