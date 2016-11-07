Edinilen bilgiye göre 13 Ekim tarihinde Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde İ.A.'nın eşi Z.A.'nın şiddetine maruz kaldığı ve darp edildiği öğrenildi. Eşi tarafından darp edilen İ.A. Bünyan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

27 Ekim tarihinde ise Z.A.'nın eşine küfür ettiği ve öldürmekle tehdit ettiğinin ihbar edilmesi sonrasında, Z.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı, Bünyan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.