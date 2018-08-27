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Eşini döverek öldürdü, sonra intihar etti

Muş’un Malazgirt ilçesinde çocuklarının gözü önünde 7 çocuk annesi eşini döverek öldüren koca, daha sonra intihar etti.

Eşini döverek öldürdü, sonra intihar etti

27 Ağustos 2018 13:18

Alınan bilgilere göre olay, bugün Saltukgazi Mahallesi’nde meydana geldi. 7 çocuklu T. çifti arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası koca, çocuklarının gözü önünde eşini dövmeye başladı. Evde bulunan çocukların müdahale etmesine rağmen eşini döverek öldüren N.T., daha sonra çatıya çıkarak kendini astı. 

Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.T.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından S.T.’nin cesedi Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları arama çalışmalarında N.T.’nin cansız bedenini evin çatısında asılı olarak buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Veysel Eşin
 

 

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