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Eşini döverek öldüren adam evden uzaklaştırılmış

Adana’da genç bir kadın, evden uzaklaştırma kararı verilen kocası ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü.

Eşini döverek öldüren adam evden uzaklaştırılmış

06 Aralık 2016 13:54

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında sürekli tartışmalar yaşandığı iddia edilen Şehriban E. (21) ile balıkçılık yapan eşi İzzet E. bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet E. 6 aylık bebekleri İsmail E.’nin yanında eşini darp etti. Kendisini evden dışarı zor atan genç kadın çevredekilerden yardım istedi ancak daha önce şiddet gördüğü için karakolluk oldukları ve uzaklaştırmaları bulunan kaynanası, kayınbabası ve kayınları da genç kadını öldüresiye dövdü. Yaralanan genç kadın araya giren vatandaşlar sayesinde çağrılan ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Cinayet şüphelisi kaynana ile kayınbaba gözaltına alınırken, İzzet E. ve diğer şüpheliler kayıplara karıştı. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Şehriban E.’nin morg önünde toplanan yakınları gözyaşları dökerek feryat etti. Genç kadının babası Celal Özdemir, kızının İzzet E. ile severek evlendiğini ancak sürekli kavga ettiklerini, İzzet E.’nin ailesinin de kavgaya dahil olduğundan uzaklaştırmaları bulunduğunu söyledi.

Şehriban E.’nin cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanırken, firari şüpheliler polis tarafından aranıyor.

Etiketler: cinayet, eşini döverek öldürdü


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