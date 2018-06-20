Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Eşini eve kilitleyip restoranı yakan öfkeli koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eşini eve kilitleyip restoranı yakan öfkeli koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla’da eşine şiddet nedeniyle 6 ay uzaklaştırma cezası almasına kızan ve eşine ait işyerine yakmaya çalışan şüpheli Mustafa Gazi K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşini eve kilitleyip restoranı yakan öfkeli koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 Haziran 2018 19:49

Muğla-Milas karayolu üzerinde restoran işleten Sibel İşler, 1 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Gazi K.'nin kendisini tehdit etmesi üzerine eşini jandarmaya şikayet etmiş, Jandarma tarafından yakalanıp mahkemeye sevk edilen Mustafa Gazi K., 6 ay uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Verilen cezaya öfkelenen Mustafa Gazi K., bu sabah saatlerinde elindeki benzin bidonuyla restorana gelip eşi Sibel İşler'i birkaç metre ilerideki evine kilitledi. Döktüğü bir miktar benzinle restoranı ateşe veren Mustafa Gazi K., elindeki bidonla eve yöneldiği sırada komşuların müdahale edip bağrışması sonrası olay yerinden kaçtı. Restoranda büyük maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaçmayı başaran Mustafa Gazi K., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Jandarma tarafından adli makamlara sevk edilen Mustafa Gazi K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mustafa Altar Zeyhan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç