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Eşini kemerle öldüren sanığa müebbet

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşini kemerle boğarak öldüren şahsa müebbet hapis cezası verildi.

Eşini kemerle öldüren sanığa müebbet

04 Ekim 2016 10:12

Olay, 27 Mart 2013 tarihinde İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde meydana gelmişti. Eşiyle aralarındaki geçimsizlik sebebiyle bir süredir annesinin evinde yaşayan 4 çocuk babası Tekin Balcı (55), 32 yıllık eşi Fatma Balcı (53) ile konuşmak için kendi evine gitti. Tekin Balcı ile eşi Fatma Balcı arasında yaklaşık 5-6 ay önce başlayan tartışma yeniden alevlendi. Tekin Balcı belindeki kemeri eşinin boynuna dolayarak sıktı. Eşi Fatma Balcı’nın hareketsiz kalmasının ardından evden ayrılan Tekin Balcı anneleri ile yaşayan iki çocuğunu arayıp durumu bildirdi. Babalarının araması üzerine acele ile eve giden çocuklar, annelerini görünce şoka girdi. Hastaneye kaldırılan Fatma Balcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra teslim olan Tekin Balcı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

"Bu cinayeti durup dururken işlemedim"
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda Tekin Balcı, ‘yakın akrabayı öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı davaya müdahil etmediğinden dolayı karar bozuldu. Yeniden yargılanan sanığın duruşmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının müdahilliği kabul edildi. Tutuklu sanık Tekin Balcı, yeniden 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sanık Tekin Balcı, "Ben bu cinayeti durup dururken işlemedim. Hastaneye gönderdiniz, akıl sağlığım yerinde diye rapor geldi. Demek ki ben bunu bilerek yaptım. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın avukatı Levent Çelik, müvekkilinin şeker hastası olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.
Müşteki avukatı ise, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir ara vermesinin ardından açıkladığı kararda Tekin Balcı’nın ikinci kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
 

Ahmet Faruk Çabuk
 


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