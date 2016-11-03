İlk duruşma, Eskişehir Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Sanık Ümit Bulut hakkında, avukatlar tarafından eşi Gizem Bulut'u kasten öldürme ve sevgilisi Ramazan A.'yı da tasarlayarak öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, duruşmaya olayda yaralanan Ramazan A. ise katılmadı.

"Eskişehir'e barışmak ve yuvamı kurtarmak için geldim"

Savunmasında Eskişehir'e gelme sebebini açıklayan Ümit Bulut, eşiyle barışmak istediğini anlattı. Eşinin kendisine hakaret ve küfürler etmesiyle tahrik olduğunu ifade eden Bulut, "Ben Eskişehir'e eşim ile barışmak ve yuvamı kurtarmak için gelmiştim. Evine gittiğimde benden niye kaçtığını sordum. Bana hakaret ve küfür etmeye başladı. Dayanamadım tahrik altında kaldım ve silahımı çıkarttım. O anda silah ateş aldı. Gizem yere düşünce 1-2 el daha ateş ettim. Arabaya bindikten sonra aklıma sevgilisi Ramazan A. geldi. Çalıştığı kahveye giderken yolda karşılaştık. Bana ters ters baktı. El hareketi yapıp küfür edince 'Sen kimsin? Kimin karısını kaçırıyorsun?' dedim. Silahı çıkartarak rastgele ateş ettim. Daha sonra arabaya binerek oradan uzaklaştım" dedi.

1'inci Ağır Ceza Mahkeme heyeti, olayda yaralanan Ramazan A.'nın ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 1 Aralık 2016 tarihine erteledi.

"Gizem tasarlanarak öldürüldü"

Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Barosu Kadın Hukuku Komisyonu üyesi avukatlar, basın açıklaması yaptı. Avukat Fatma Girgin, kadın cinayetlerinin takipçisi olacaklarını kaydederek, "Gizem, eşi Ümit tarafından tasarlanarak, aylarca izi sürüldükten sonra öldürüldü. Üstelik bu cinayet basında 'namus cinayeti' şeklinde haberleştirilerek meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Adliyelerde adalet mücadelemizi, sokaklarda isyanımızı, hayatlarımızda kadın dayanışmasını büyüteceğiz. Günde ortalama 5 kadının öldürüldüğü ülkemizde, hemen hemen her ay bir kadın cinayeti yada cinayete teşebbüs davasının görüldüğü şehrimizde, yaşanan bu olaylar münferit vakalar değil, kadını yok sayan, emeği, kimliği, bedeni üzerinde söz söylemeyi kendine vazife edinmiş, kadınlara istemediği bir hayat tarzını dayatmaya kalkan, kadın düşmanı bir zihniyetin ve siyasi politikaların bir ürünüdür" şeklinde konuştu.

Olay

İddiaya göre, Gizem Bulut, yaşadığı Manisa’dan 2 ay önce sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan A. ile birlikte Eskişehir’e geldi. Eskişehir Çamlıca Mahallesi'nde kalmaya başlayan Ramazan A. ile Gizem Bulut'un yerini öğrenen koca Ümit Bulut ise, Manisa’dan kiraladığı 07 KGB 49 plakalı otomobille Eskişehir’e geldi. Ümit Bulut, adresini öğrendiği eşini Çamlıca Mahallesi'ndeki ikamette tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından evden çıkan Ümit Bulut, daha sonra evin yakınlarında çalıştığı kahvenin önüne çıkan Ramazan A.'yı da başından ve karnından vurup kaçtı. Ümit Bulut, olayın ardından polisler tarafından yakalandı.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

ESKİŞEHİR