Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kurucaova Mahallesinde çiftçilik ile uğraşan Celal Birişik (40) henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 çocuk annesi olan eşi Heycan Birişik’i(27) ve yanında mevsimlik işçi olarak çalışan A.H’yi silahla yaraladı.

Zanlı olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralanan Heycan Birişik’i Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ancak yaralı kadın yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan işçi ise ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Şükrü Sağlam