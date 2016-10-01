Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Eşini öldürdü, yanında çalışan mevsimlik işçiyi yaraladı

Eşini öldürdü, yanında çalışan mevsimlik işçiyi yaraladı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesinde yaşanan olayda, bir kişi eşini öldürdü, yanında çalışan işçiyi ise yaraladı.

Eşini öldürdü, yanında çalışan mevsimlik işçiyi yaraladı

01 Ekim 2016 19:28

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kurucaova Mahallesinde çiftçilik ile uğraşan Celal Birişik (40) henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 çocuk annesi olan eşi Heycan Birişik’i(27) ve yanında mevsimlik işçi olarak çalışan A.H’yi silahla yaraladı.

Zanlı olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralanan Heycan Birişik’i Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ancak yaralı kadın yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan işçi ise ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı. 

Şükrü Sağlam


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!