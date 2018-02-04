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Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra gazetecilere röportaj verip kayıplara karışan şahıs, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı.

Eşini öldürdükten sonra röportaj veren zanlı yakalandı

04 Şubat 2018 15:50

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde 25 Aralık 2017’de tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurup, sabahleyin olay yerine giden basın mensuplarına cinayete ilişkin röportaj verdikten sonra kayıplara karışan zanlı Şeyhmus İ., polisin uzun süren takibi sonucunda dün kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı bugün hastanede yapılan sağlık kontrollerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlının yakınları basın mensuplarının üzerine yürüdü

Zanlının adliyeye getirilmesi sırasında orada bekleyen aile yakınları konuyu takip eden basın mensuplarının üzerine yürüyüp tehditler savurdu. Bu sırada zanlının ablası olduğunu söyleyen bir kadının zanlıya, "Başını dik tut. Paşama gül gibi bakacağız. Cezaevi kime kalmış” sözleri dikkat çekti. 

Ejder Ediz Işık - Murat Başal
 

Etiketler: , zanlı

 

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