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Eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu

Antalya’da aldattığı ve şiddet uyguladığı eşini tabancayla öldüren şahıs, cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu

21 Şubat 2017 17:13

İddiaya göre, Afyonkarahisar'da yaşayan Cemile Ş., 20 gün önce iş dönüşü eve geldiğinde yatağında başka bir kadınla gördüğü kocası V.Ş.'den günlerce şiddet gördü. Eşi tarafından olayı kimseye söylememesi için tehdit edilen kadın, kocasının şiddetine dayanamayınca Antalya'da yaşayan kız kardeşinin yanına geldi. 3 gün önce eşinin arkasından Antalya’ya gelen V.Ş., baldızının Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki evinde eşiyle tartışmaya başladı.

Genç kadın tartışma sonrası polis merkezine giderek eşi hakkında şikayette bulundu. V.Ş. (31), aynı gün saat 20.00 sıralarında kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından tabancayla ateş etti. Araya giren bacanağı Mustafa Ş.'yi de yaralayan V.Ş. kaçtı. Genç kadın hayatını kaybederken, Mustafa Ş. ise hastanede tedaviye alındı.

Polis tarafından yakalanarak sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen V.Ş., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen V.Ş.'nin, dün gece kaldığı koğuşun tuvaletinde boynuna bağladığı çarşafla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Diğer mahkumlar tarafından kurtarılan V.Ş., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsa Akar
 

Etiketler: antalya, eşini öldüren koca, intihar


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