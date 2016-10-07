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Eşini öldüren koca: 'Kim 4 çocuğunun annesini öldürmek ister ki?'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boşanmak isteyen eşini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Sedat A.'nın, "Kimse 4 çocuğunun annesini öldürmek ister mi" dediği öğrenildi.

Eşini öldüren koca: Kim 4 çocuğunun annesini öldürmek ister ki?

07 Ekim 2016 10:06

Alınan bilgiye göre, olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Semra A., eşi Sedat A.'dan sürekli şiddet görüyordu. Kurban Bayramı'nın birinci günü de Sedat A. ile Semra A. çocuklarının yanında tartıştı. Tartışma büyüyünce Semra A. eşine, "Senden boşanacağım artık bıktım" diye bağırdı. Bu tepki üzerine Sedat A. eşini silahla ataş ederek öldürüp kaçtı. 

Çocuklarının gözü önünde öldürülen Semra A. toprağa verilirken, polis her yerde Sedat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, zanlının izine Adana'da rastladı. Şanlıurfa ile Adana polisi ortak harekete geçerek Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde Sedat A.'nın bulunduğu yere baskın yaptı. Ancak zanlı polisi görünce kaçmak istedi. Kısa süren kovalamacanın ardından Sedat A. yakalandı. Polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyen zanlının, bir anlık öfkenin kurbanı olduğunu belirterek, "Kim 4 çocuğunun annesini öldürmek ister ki?" dediği öğrenildi. 

Fatih Keçe


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