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Eşini öldüren kocaya 19 yıl hapis

Eskişehir’de kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldüren sanık 19 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.


07 Şubat 2017 16:28

Yeşiltepe Mahallesi'nde 24 Kasım'da meydana gelen olayda İsmet A., eşi Selime Ateş’i cep telefonundan başlayan kavga ardından kendisini aldattığını ileri sürerek bıçakla yaralamış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında açılan davada kocanın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra çocukları ve ölen Selime Ateş’in kardeşi, anne ve babası ile avukatlar katıldı.

Duruşmada verilen karar öncesinde son sözleri sorulan sanık İsmet A, öldürdüğü eşinin anne ve babasından özür diledi. Eşini kasten öldürmediğini savunan Sanık, “8-9 yıl önce resmen boşanmamıza rağmen eşimin isteğiyle geri evlenmiştik. Tartışma sonucu bu olay yaşandı, pişmanım" dedi.
Maktul Selime Ateş'in annesi Fikriye, babası Ahmet, kardeşi Hüsmen Çoban ise sanıktan şikayetçi oldu. Sanığın çocukları ise babalarından şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, görülen son duruşmada ''haksız tahrik altında kasten öldürme'' suçundan sanığı 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından gösterilen tepkinin ardından konuşan Pınar Çelik Arpacı ise karardan memnun olmadıklarını belirterek, “Cezayı yeterli bulmuyoruz. Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Haksız tahrik altında olmadığını düşünüyoruz. Daha fazla cezayla bu cinayetlerin önüne geçileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Avukat sonrasında konuşan Selime Ateş’in annesi Fikriye Çoban, sanığa verilen cezayı az bulduğunu belirterek, "19 yıl ceza çok az 40 yıl olmalıydı. Ben adalet istiyorum” dedi. 

Aydın Sarıoğlu

Etiketler: eskişehir, hapis cezası, katil koca


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