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Eşini öldüren oğlundan şikayetçi olmadı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde kocasını öldüren oğlundan şikayetçi olmayan kadın, oğlunun bilinçli olarak cinayeti işlemediğini söyledi.


08 Kasım 2016 12:42

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü akşam saat 23.00 sularında babası ile ilçenin Çarşı Mahallesi Seymenli Küme Evleri'nde tartışan şizofreni hastası Cihangir Kibar S. (35), tartışmanın büyümesi üzerine eline geçirdiği ekmek bıçağı ile babası Aziz Seymen’i (62) gözünden ağır yaraladı. Aziz Seymen olay yerinde hayatını kaybederken, Cihangir Kibar S. Araklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Aziz Seymen’nin eşi Fatma Seymen (54), İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede oğlunun eşini bilinçli öldürdüğüne inanmadığını söyledi. Anne Seymen, oğlu Cihangir Kibar S.'nin şizofren tedavisi gördüğünü ve ilaçları almadığında saldırgan olduğunu belirterek, son birkaç gündür ilaçlarını kullanmadığını, bu nedenle de babası ile tartıştığını söyledi. Seymen, “Oğlumun eşimi, yani babasını bilinçli olarak öldürdüğüne inanmıyorum”diyerek şikayetçi olmadı. 

Cihangir Kibar S. hakkında “kasten adam öldürme” suçundan işlem başlatıldı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor. 

Şükrü Üçüncü
TRABZON 


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