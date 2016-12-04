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Eşini öldüren zanlı yakalandı

Kütahya'da eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli koca, saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

Eşini öldüren zanlı yakalandı

04 Aralık 2016 22:13

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı cinayet bürosu ekipleri, dün Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir apartmanda tartıştığı eşi Vildan K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan Murat K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayeti işledikten sonra ticari taksi ile kaçtığı belirlenen Murat K.'nin, Okmeydanı Mahallesi'ndeki arkadaşı Çetin A.'ya ait evde olduğu belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Murat K.'yi evin içerisinde saklanırken yakaladı. Murat K. ve saklandığı evin sahibi Çetin A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cinayette kullanılan tüfek de zanlının olaydan sonra attığı yerden bulunarak muhafaza altına alındı.

Murat K.'nin ifadesinde, olay gecesi eşi Vildan'ın kendisinden boşanmaya karar vermesi nedeniyle tartışma yaşandığını, tartışma sonucunda da olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilen Murat K. ve saklanmasına yardımcı olan denetimli serbestlik nedeniyle cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen arkadaşı Çetin A., nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Murat K. (29), dün Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde, yaşanan tartışma sonucu 2 yıldır evli olduğu eşi Vildan K.'ye (28) pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçmıştı. 

Hüseyin Efe

Etiketler: Kütahya, zanlı


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