Tokat'ta yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayda evli ve bir çocuk annesi Yasemin Doğan (30) kayıp olarak aranırken, bir sandık içinde ormanlık alanda kemik parçaları bulunmuştu. Vahşi hayvanlar tarafından parçalanarak sadece birkaç kemiği bulunan cesedin yapılan araştırmada kayıp Yasemin Doğan’a ait olduğu anlaşılmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Doğan’ın kocası Faruk Doğan (39), tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık bir yıl süren mahkemenin karar duruşması Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Faruk Doğan, mahkemede eşinin kendisini aldattığını savundu. Sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, tahrik indirimi yaparak önce cezayı 22 yıla, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle de 21 yıla düşürdü.

Nurhan İçmez

TOKAT