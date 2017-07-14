Eşini öldürmekten yargılanan kadın hakim karşısında

Duruşmada söz alan sanığın oğlu ise olayı kardeşi Ergin K.'nın gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini ileri sürdü. Rıza K., babasını kardeşi Ergin K.'nin öldürdüğünü iddia etmesi üzerine savcı, bunları ilk celsede neden anlatmadığını sordu.



Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl 19 Haziran'da Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Alacabük köyünde meydana geldi. 63 yaşındaki Muhammet K., iki katlı evlerinin üst katındaki tuvalette ölü bulundu. Olaydan sonra Muhammet K.'nın eşi Huriye K., "Eşi Kasten Öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklanarak yargılanmaya başlandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Huriye K.'nın iki oğlu Dursun K. ve Rıza K.'nın tanık olarak ifadelerine başvuruldu.



Duruşmada köy muhtarı Salim Ö.'nün de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Köy muhtarı Salim Ö., ölen Muhammet K.'nın oğlu Ergin K.'nın kendisini arayarak 'Babam çatıdan düştü, başı kanıyor, bize kadar gelsene' dediğini anlattı. Ardından diğer oğlu Dursun K.'nın da kendisini araması üzerine evlerine gittiğini anlatan Salim Ö., "Ergin'e babasının nerede olduğunu sorduğumda bana 'yukarı' cevabını verdi. Ben de 'Hani çatıdan düşmüştü?' diye sordum. Yukarıya çıktığımızda etraf karanlıktı. Küçük bir odada el feneriyle baktığımızda maktül Muhammet K.'nın başında oğlu Rıza vardı. Etrafa baktığımda ise çatıdan düşme gibi bir durum olmadığını anlayıp hemen jandarmaya haber verdim" diye ifade etti.



Yaşanan olaydan yaklaşık 1.5 yıl önce aza arkadaşıyla birlikte Muhammet K.'nın evine misafirliğe gittiklerini de ifade eden Salim Ö., "Huriye bize eşi ile gelini Melda arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine Muhammet K. da 'öyle bir şey olmaz' deyip tepki gösterdi. Ardından da çıktı. Biz de öyle bir şey olmayacağını söyledik. Olay öylece kapandı" dedi.

Savcıdan "İlk celsede neden anlatmadın?" sorusu



Duruşmada hazır bulunan ve söz alan Rıza K. ise daha önce söylemek isteyip fırsat bulamadığı bazı şeyler olduğunu söyledi. Babasının ölümünden sonra kardeşi Ergin'in olayın meydana geldiği günün en mutlu günü olduğunu söylediğini anlatan Rıza K., "Ben daha önce söylemek istemiştim. Ancak fırsat bulamamıştım. Bazı şeyler söylemek istiyorum. Babamın ölümünden sonra biz jandarmada ifade verip eve gelmiştik. Ergin ve eşi yemek yiyordu. Ergin babam ölmüş olmasına rağmen çok mutluydu ve bu benim en mutlu günüm bilet alırsam 19 numaralı alacağım diyerek babamın öldüğü günü kast ederek söyledi. Hatta bu nedenle neredeyse kavga edecektik. Eşi Melda ile aralarında yemek yerken tartışma çıktı. Ben bu sırada yukarıda annemin odasındaydım. Ancak pencereden sesler duyuluyordu. Ergin eşi Melda'ya 'Sen beni de kendini de yakacak mısın?" gibi şeyler söylüyordu. Bunları kulağımla işittim ancak bu son söylediğim olay yemek yerken meydana gelen olay değil. Ondan önce meydana gelmiş olay" dedi.



Rıza K.'nın sözleri üzerine Cumhuriyet Savcısı ilk celsede bunları neden anlatmadığının sorulmasının talebi üzerine üzerine Rıza K., "Emin olmak istedim. Tavırlarını görmek istedim. Bu nedenle daha önce bunları söylemedim. Ancak mahkemeden sonra kardeşimle tartışmalarımız devam etti. Kendisi itiraf etti. O yüzden şimdi bunları söylüyorum. İtiraf etti derken biz tartışırken bunu ispat edemezsiniz diye söylüyordu. Nasıl yaptığını söylemiyordu. Ancak ben yaptım ama ispat edemezsiniz diye söylüyordu" dedi.

Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Huriye K., ağlayarak "Biz oğlum Ergin'den ben ve diğer çocuklarımın hepsi korkuyorduk. Kendisi evin içerisinde bıçakla dolaşıyordu. Hatta kendisini bu nedenle jandarmaya şikayet edecektim. Ancak ölen eşim bana engel oldu" dedi.

Mahkeme heyeti, suç duyurusu niteliği taşıyan ifadelerin hükümle birlikte değerlendirilmesiyle, sanık Huriye K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Onur Altındağ