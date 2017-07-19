Eşini öldürmeye teşebbüs eden kadının cezası bozuldu

Buca’da yaşayan Semra G., kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Akın G.’ye boşanma davası açtı. Semra G, Nisan 2016'da tartıştığı eşini gece uyurken bıçakladı. Yaralanan adam hastanede tedavi altına alınırken, Semra G. tutuklandı. Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Semra G. hakkında geçen mart ayında karar çıkmıştı. Çıkan kararda mahkeme heyeti sanık Semra G.'ye önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, daha sonra suçu aşağılama ve tahrik altında işlediğinden ve mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle indirim maddeleri uygulanıp Semra G. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, İzmir Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporunda belirtildiği üzere, mağdurda birden fazla kesici alet yarasının bulunduğu, yaraların ayrı ayrı yaşamı tehlikeye düşürüp düşürmediği yönündeki gerekçesinin hükümde ve gerekçeli kararda tartışmasız ve gerekçesiz bırakıldığı için verilen cezanın bozulmasına karar verdi.

Rapor için duruşma ertelendi



Kararın bozulmasının ardından İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görülmeye başlandı. Bugün yapılan ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Semra G. ve sanık avukatı Fatma Karaalhaslı katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Mithat Özçakmaktaşı, İzmir Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu. Sanık avukatı Fatma Karaalhaslı, rapora bir diyeceklerinin olmadığını söyledi. Duruşma savcısı da rapora bir diyeceklerinin olmadığını belirtti. Mahkeme başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararı doğrultusunda İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğüne yazılan rapor yazısına cevap gelmediğini okudu. Mahkeme Başkanı Ali Mithat Özçakmaktaşı, İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğünden mağdurda birden fazla kesici alet yarasının bulunduğu için ayrı ayrı yaşamı tehlikeye düşürüp düşürmediği yönünde raporun gelmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi



Olay, 19 Nisan 2016 günü, Buca ilçesinde meydana geldi. Ev hanımı Semra G., yaşadıkları kıskançlık krizi ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Akın G.'den ayrılmaya karar verdi. Çift birbirine karşılıklı boşanma davası açtı. Semra G. çocuklarını da yanına alıp ailesinin yanına gitti. Bu süreçte sık sık eşiyle tartışan Semra G. iddiaya göre eşine cep telefonundan tehdit içeren mesajlar attı. Eşine attığı mesajların daha sonra boşanma davası süresince sorun oluşturacağını düşünen Semra G. kocasından bu mesajları silmesini istedi. Eşinin ısrarla cep telefonundaki mesajları silmeyeceğini söylemesi üzerine sinirlenen Semra G., iddiaya göre eşi Akın G. ile evde tartışmaları sırasında masanın üzerinde bulunan bıçağı alarak rastgele savurdu. Göğüsüne bıçak darbesi isabet eden Akın G. ağır yaralandı. Yaralanan Akın G. olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Semra G., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonra yargılanma sırasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başladı. 'Eşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Semra G. hakkında geçtiğimiz Mart ayında karar çıktı. Çıkan kararda mahkeme heyeti sanık Semra G.'ye önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken daha sonra, suçu aşağılama ve tahrik altında işlediğinden ve mağdurun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle indirim maddeleri uygulanıp Semra G. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Atakan Şen