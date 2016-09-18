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Eşini pompalı tüfekle öldürdü

Başkent’te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Eşini pompalı tüfekle öldürdü

18 Eylül 2016 22:15

Olay, saat 19.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi 1193. Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Y. (46) boşanma aşamasında olduğu eşi Yeliz Y. (29) ile görüşmek için minibüsü ile eşinin evine geldi. Burada bir süre konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen öfkeli koca, yanında getirdiği pompalı tüfekle Yeliz Y.’yi çeşitli yerlerinden vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alarak olay yerine gelen genç kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerinden kaçan Aydın Y.’yi yakaladığı öğrenildi. 

Abdullah Sarıca

Etiketler: pompalı tüfek


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