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Eşini pompalı tüfekle öldüren şahsa 18 yıl 4 ay hapis

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşini, 4 kızının önünde pompalı tüfekle öldüren zanlı, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini pompalı tüfekle öldüren şahsa 18 yıl 4 ay hapis

29 Eylül 2016 14:39

Derince Deniz Mahallesinde kendisini aldattığından şüphelendiği karısını, 4 çocuğunun gözleri önünde pompalı tüfekle öldürmekle yargılanan Hacı Osman Tan’ın davası sonuçlandı. Daha önce görülen davada çıkan kararın Yargıtay tarafından bozulması sonucu Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, Hacı Osman Tan’a 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay’dan dönen karar değişmedi
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Hacı Osman Tan, avukatı Hüseyin Acurman ile müşteki avukatı Alper Ayyıldız katıldı. Duruşmanın ilk görülen davasında Hacı Osman Tan’a olayda haksız tahrikin bulunması ve suçlunun pişman olması göz önünde alınarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Alınan karar ise duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinin katılmaması nedeniyle Yargıtay tarafından bozularak, davanın yeniden görülmesine karar verilmişti. Davanın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında ise Tan’ın yeniden 18 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

Olayın geçmişi
Derince Deniz Mahallesinde meydana gelen olayda Devlet Demiryollarında makine bakım operatörü olarak çalışan Hacı Osman Tan, eşinin kendisini aldattığını düşünerek tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte yemek yapan eşi Hayriye Tan (33) ile boğuşmaya başlayan Hacı Osman Tan, eline geçirdiği bıçakla eşini birkaç yerinden bıçakladı. Evde bulunan 4 kızının gözleri önünde yaşanan olay, kızlarının araya girmesi ile bir süre yatıştı. Ancak bir süre sonra yeniden başlayan tartışma sonrası Hacı Osman Tan, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş ederek eşini ağır yaralamıştı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hayriye Tan, olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

Gürcan Yılmaz 

Etiketler: derince, Eşini pompalı tüfekle öldürdü, Hacı Osman Tan, Kocaeli


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