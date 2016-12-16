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Eşini silahla yaralayan kadına 4.5 yıl hapis istemi

Zonguldak’ta bir kadının kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini tabancayla yaralaması olayının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Eşini silahla yaralayan kadına 4.5 yıl hapis istemi

16 Aralık 2016 14:47

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Eylül 2016 tarihinde meydana geldi. İddialara göre, 46 yaşındaki H.A. ile 51 yaşındaki sendikacı eşi H.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada H.A., tabanca ile eşine ateş ederek yaraladı. Karısının yaraladığı H.A., vücuduna isabet eden üç kurşunla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre sonra da taburcu edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Savcısı iddianamesini tamamladı. Mahkeme H.A. hakkında meşru savunma zorunluluk halinin dikkate alınmasını isteyip “Eşe karşı kasten yaralama” suçundan 4.5 yıl ile cezalandırılmasını talep etti. Kocası H.A.’nın da “Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı”, “Ruhsatsız silah bulundurma”, “Eşe karşı eziyet” suçlamalarıyla 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Her iki tarafın da şikayetçi olduğu olayla ilgili hazırlanan iddianame ise Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 

Onur Altındağ

Etiketler: 4.5 yıl hapis istemi, silahla yaralama, Zonguldak


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