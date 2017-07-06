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Eşini taciz eden çocukluk arkadaşını bıçakladı, 9 yıl ceza aldı

Kayseri'de eşini taciz ettiğini iddia ettiği çocukluk arkadaşını 5 bıçak darbesi ile yaralayan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eşini taciz eden çocukluk arkadaşını bıçakladı, 9 yıl ceza aldı

06 Temmuz 2017 11:17

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İ.B. ile mağdur E.G. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık İ.B. mahkemede savunmasında "Kendisi çocukluk arkadaşım olur. Benden sürekli kaçıyordu. Son zamanlarda iyi şüphelendim. Eşimi sürekli taciz ediyordu. Olay günü işe gittim, içimdeki şüpheyi bir türlü kaldıramadım. Selimiye Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve konuşmak için gittim. Ailesine E.G.'nin namussuzluk yaptığını ilettim. Onlar da aylardır eve gitmediğini, ne iş yaptığını bilmediklerini söylediler. Bana 'iki çocuğun var, ailenin yanına git. Biz cezasını veririz' dediler. Eve giderken, Anbar mevkiinde E.G. ile karşılaştım. Eşime tacizde bulunması sebebini sordum. Bana A.B. kim? A.B.'yi sinkaf ederim' diye küfür edince, yanımda taşıdığım çakı bıçağını şuursuzca salladım, oradan koşarak ayrıldım. Bıçağı da boş araziye attım" diye konuştu.

Mağdur E.G. ise sanığın çocukluktan beri arkadaşı olduğunu söyleyerek, "2015 yılının 2.ayında cezaevinden tahliye olmuştum. Ben denetimli serbestlikte imza atmak için gidiyordum. Antalya'dan arkadaşlarım gelmişti. Misafirlerimi İ.B.'ye emanet ettim. O da Antalya'dan gelen misafirlerimin paralarını zorla almış, o günden beri küsüz, aramız bozuldu. 1 yıldır onla hiç konuşmadım, gördüğümüzde yüzümüzü çevirir, selam dahi vermezdik. Evlendiğinde bir sefer evine ziyarete gittim, onda da eşi yoktu. Olay günü kafası güzeldi, kendi kendine bağırarak üzerime yürüdü. O bana 'Sen darbe gecesi evimin önünde tüfek sıkmışsın' dedi, ben de inkar ettim. Bıçakla saldırdı, göğsüme geldi, ben de yumrukla karşılık verince, kaçtı. Şikayetçim" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.B.'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 

Etiketler: Kayseri, taciz


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