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Eşini tekmeleyen şahıs yakalandı

Van’da yanında bebeği bulunan eşini tekmelerken amatör kamera tarafından görüntülenen şahıs yakalandı.

Eşini tekmeleyen şahıs yakalandı

03 Ocak 2018 14:07

Van’da yanında bebeği bulunan eşini tekmelerken amatör kamera tarafından görüntülenen şahıs yakalandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 2 Ocak 2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs, bugün 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesi’nde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hastaneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada, annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir” denildi. 

 

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