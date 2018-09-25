Eşini yaralayan şahıs intihar girişiminde bulundu

Olay, saat 22:00 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Korucu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olduğu Ayhan Ş.(43), eşi Birsen Ş. (37), iddialara göre yeğenin evinin önünde tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan Ş., yanında getirdiği tabancı ile eşi Birsen Ş.,'yi vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Sokak üzerinde bir süre giden Ayhan Ş., elindeki tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralanan Ayhan Ş., ile Birsen Ş., hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayhan Ş., ile Birsen Ş.,'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri panik oldu

Olayı sonradan gördüğünü söyleyen mahalle sakini Mert Koymat, “Evde oturuyordum. Saat 22 sularıydı. Silah sesi geldi. Adam intihar etmiş. Cinnet geçirerek kendi hayatına son vermek istemiş. Ben silah sesini duydum. Olay yerinin sokağında oturuyorum. Olayı görmedim ama sesini duydum. Bir korku oldu. Zaten hemen cama çıktık. Olay anını görmedim ama olduktan sonra gördüm “ dedi.

Silah sesinin duyulmasının ardından mahalle sakinlerinin panik olduğunu ifade eden Oktay Kara, “ Ben orada beklerken baktım oradan geliyor. Birden sıkınca dedik havaya sıkıyor ama kendine sıkmış. O sırada da zaten millet panik olup camlara çıktı. Sonra ambulans çağırdılar. Polisler gelince kaldırıp götürdüler. Kanlar içindeydi. Zaten ne olduysa 5 dakika içinde oldu“ dedi. Alper Suat Tutaşı