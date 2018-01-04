Eşini yaralayıp yanındaki adamı öldüren zanlı tutuklandı

İddiaya göre, Üsküdar’da karısını başka bir erkekle gören M.A., eşi B.A. ve yanındaki Mahmut Ç.'yi bıçaklamıştı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Mahmut Ç.hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli M.A. “kasten öldürme” suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli M.A. savunmasında, olay günü iş kıyafetlerini almak için eve gittiğini söyleyerek, "Eşim Betül kapıyı havluyla açtı. Duş alacağımı, işe gitmem gerektiğini söyledim. Ben koltuğa geçtim. 3 yaşındaki kızım bana, evde çıplak bir adam olduğunu söyledi. Ben evi kontrol etmeye başladım. Ardiye olarak kullandığımız yeri açtığımda, iç çamaşırlarını giymeye çalışan çıplak bir adam gördüm" dedi.

"Maktül bana camlarla saldırdı, ellerim kesildi" diyen şüpheli, "Ben daha önce evimize hırsız girdiği için arkadaşım Çetin'e de haber vermiştim. Biz adamla boğuşarak merdivenlerden yuvarlandık, bu sonra da Çetin de geldi. Maktül elini beline doğru attı. Polis olduğunu, B.A’yı sevdiğini, bana bırakmayacağını söyledi. Ben de silah çıkaracağını düşündüğüm için mutfaktan aldığım bıçak ile kendimi koruma amacıyla bıçağı birkaç kez sağa sola salladım. Evime daha önce hırsız girdiği için bunun verdiği korku ve panik ile hareket ettim" şeklinde konuştu.

M.A.,mahkemedeki ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir

