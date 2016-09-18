Edinilen bilgiye göre, Semra Ezel (22) adlı kadın, bir süredir tutuklu bulunan eşi T.E.'yi ziyaret etmek için Mersin Cezaevi'ne gitti. İddiaya göre Ezel, kocası ile görüşmek için cezaevi önünde beklediği sırada kayınbiraderi Ö.B. (17) ile karşılaştı. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Ö.B., yengesini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Semra Ezel, kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hüseyin Kar