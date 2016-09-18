Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Eşini ziyaret için gittiği cezaevi önünde öldürüldü

Eşini ziyaret için gittiği cezaevi önünde öldürüldü

Mersin'de bir kadın, tutuklu bulunan kocası ile görüşmek için gittiği cezaevi önünde kayınbiraderi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.


18 Eylül 2016 16:07

Edinilen bilgiye göre, Semra Ezel (22) adlı kadın, bir süredir tutuklu bulunan eşi T.E.'yi ziyaret etmek için Mersin Cezaevi'ne gitti. İddiaya göre Ezel, kocası ile görüşmek için cezaevi önünde beklediği sırada kayınbiraderi Ö.B. (17) ile karşılaştı. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Ö.B., yengesini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Semra Ezel, kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hüseyin Kar

 

Etiketler: mersin


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!