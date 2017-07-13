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Eşini ziyarete FETÖ mektubu götürdü, tutuklandı

Kırşehir'de FETÖ sanığı eşini cezaevine ziyarete giden ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine mesajlarını içeren mektup ile yakalandı.

Eşini ziyarete FETÖ mektubu götürdü, tutuklandı

13 Temmuz 2017 16:13

Örgüt üyelerine moral amaçlı mesajların yazıldığı mektupları götürdüğü öne sürülen eski öğretmen tutuklandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine yönelik mesajlarını içeren mektupla FETÖ sanığı kocasını cezaevine ziyarete giden kadın tutuklandı.

Yürüyüşünden şüphelenildi

Alınan bilgiye göre, Ceza İnfaz Kurumunda kalan FETÖ sanığı eşi M.H.'yi ziyarete giden Ş.H.'nin yürüyüşünden şüphelenen infaz koruma memuru, detaylı üst araması yaptı. Yapılan aramada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerini motive etmeye yönelik mesajlarının yazılı olduğu belirlenen mektup bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığına haber verildi. Başsavcılığın talimatıyla cezaevine gelen Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.H.’yi gözaltına aldı. Ş.H.’nin eşi M.H. de sözde il imamını saklamakla suçlanıyor. 

Etiketler: fetö, mektup, ziyaret


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