Diğer
Kategoriler

Eşinin aracına bomba süsü verilmiş düzenek yerleştiren koca tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini korkutmak için aracının altına bomba süsü verilmiş düzenek yerleştiren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile tutuklandı.

Eşinin aracına bomba süsü verilmiş düzenek yerleştiren koca tutuklandı

19 Temmuz 2017 21:25

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde dün akşam Sezai Ç., boşanma aşamasında olduğu eşinin işte olduğu sırada 06 YA 7417 plakalı otomobilinin altına bomba süsü verilmiş bir düzenek yerleştirdi. Dün akşam saat 16.00 vardiyasından çıkan Yeliz Ö., otomobili ile hareket halinde iken mesai arkadaşları aracının altında bomba düzeneğini gördü. Yeliz Ö. aracını durdurup bomba düzeneğini görünce korku içerisinde hızla uzaklaşırken, durum polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden bomba imha uzmanı istedi. Bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından düzeneği fünye ile patlattı. Yapılan incelemede boru üzerine sarılı bant, kablo ve pillerin bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu anlaşıldı. Olayın ardından Yeliz Ö.’nün ifadesi doğrultusunda boşanma aşamasında olduğu eşi Sezai Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sezai Ö.’nün eşini korkutup boşanmaktan vazgeçirmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Yeliz Ö. ise boşanmak istediği eşinin daha önce kendisine yönelik başka olaylar da gerçekleştirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Sezai Ö., emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Çılgın koca, sevk edildiği mahkeme tarafından ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Vedat Kılıç
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!