Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 47 yaşındaki tutuksuz sanık F.C., 43 yaşındaki mağdur N.C. ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık F.C., mahkemede sorgu ve savunmasında, "Olay günü eşim ile tartıştık. Eşim odadan çıktıktan sonra kapıyı kapattı. Ben de demir kapıya bir el ateş ettim. Çok sinirlenmiştim, korkutmak için kapıya ateş ettim. Silah zaten bozuktu, 3-4 senedir ben de duruyordu. Olaydan sonra dışarı çıkıp, tabancayı kırdım, dışarı attım" dedi.

"Eşim aslında bana hiç kıyamaz"

Mağdur N.C. ise eşinin kendisine hiçbir zaman kıyamayacağını belirterek, "İş yok, güç yok. Eşim ile olay günü tartıştık. Sofranın başındaydık, çok sinirlendi. Normal de o asla bana hiçbir zaman kıyamaz. Ben tartıştıktan sonra kapıyı örterek dışarı çıkınca, kapıya ateş etmiş. Ben korkuyla şikayetçi olmuştum Bir hafta sonra gidip vazgeçtim, eşimden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F.C.'ye 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Şeref Kahraman

KAYSERİ