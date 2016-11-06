Edinilen bilgiye göre, Değirmenlikızık Mahallesi Dolan Sokak’taki evinden ‘ekmek almaya gidiyorum’ diyerek ayrılan 3 çocuk 2 torun sahibi emekli Bünyamin Kaplıca (56), Maltepe Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye uğradı. İddiaya göre, kahvehaneden ayrılırken, 10 yıl aynı apartmanda ikamet ettikleri ancak 2016 yılı başından itibaren eşinden ayrı yaşayan Necati G. (55) isimli bir kişi Kaplıca’nın yanına geldi. Ayrı yaşadığı eşinin kendisini Bünyamin Kaplıca ile aldattığı yönünde aldığı duyumları soran Necati G., çelişkili cevaplar alması üzerine üzerinde bulunan tabanca ile 6 el ateş ederek Kaplıca'yı öldürdü. Ardından olay yerinden yaya olarak kaçan şahıs, verdiği ifadesinde geceyi dere kenarında geçirdiğini söyledi. Ardından Mollafenari Mahallesi’nde ikamet eden bir akrabasının evine giden Necati G., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, basın mensuplarının "Pişman mısın" sorusuna, "Pişman değilim" yanıtını verdi.

Yusuf Ali Arslan

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