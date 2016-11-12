Kemer ilçesinde bulunan Yeni Mahalle’deki bir sitede 26 Ekim’de, eşiyle tartıştıktan sonra dışarıya çıkan ve elinde bir şişe benzinle eve gelen Zekai Şengül (48), 9 yaşındaki kızlarını dışarıya çıkardıktan sonra tüm kapı ve pencereleri kapatmış ve iddiaya göre eşi Nurşen Şengül’ü (38) üzerine benzin dökerek ateşe vermişti. 2 çocuk annesi Nurşen Şengül alevler içinde kalırken, Zekai Şengül de alevlerden kurtulamayarak yanmıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, çift sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Kemer Özel Yaşam Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Nurşen Şengül, 17 günlük yaşam savaşının ardından dün akşam hayatını kaybetti.

Öte yandan Nurşen Şengül’ün eşi Zekai Şengül ise 1 Kasım’da tedavi gördüğü İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde hayatını kaybetmişti. Zekai Şengül Düzce de toprağa verilmişti.